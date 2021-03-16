شكرا لقرائتكم خبر عن دافئ نهارا وشبورة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا، غائم بشكل جزئي على كل من القاهرة والوجه البحرى مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة ، بينما يسود طقس يكون معتدل نهارا بارد ليلا غائم جزئيا والرياح معتدلة على شمال الصعيد بينما يكون حار مشمس نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا، غائم جزئيا والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة وذلك على السواحل الغربية ،، بينما يكون مائل للدفء نهارا بارد ليلا، غائم جزئيا والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة وذلك على السواحل الشرقية، ويسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا وغائم جزئيا والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة على وسط سيناء بينما يكون مائل للحرارة نهارا بارد ليلا غائم جزئيا والرياح نشطة على جنوب سيناء.

- حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -