شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى: نجاح مصر فى برنامج الإصلاح دعّم مواجهتها لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور سيريل چان نونو، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الألمانية والتى من ضمنها التعاون مع شركة «بوش» فى مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتعاون مع شركة «KSB» فى مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية، وشركة «ATB Water»، فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى، والتعاون فى مجال تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ مع «بافاريا»، والتعاون فى مجال التحول الرقمى.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطوراً إيجابياً ورغبة فى إقامة شراكات صناعية فى مختلف المجالات، خصوصًا فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها فى مصر، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار وقوانين التجارة والصناعة التى تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والسعى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات الألمانية للمشاركة فى معرض EDEX 2021، المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجارى. وأعرب السفير الألمانى عن سعادته بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الشركات الألمانية وشركات الإنتاج الحربى، مشيرًا إلى وجود العديد من الشركات الألمانية التى تتطلع إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، التى تحظى شركاتها ووحداتها بسمعة جيدة جداً وسط الشركات الألمانية سواء فى المجال المدنى أو العسكرى، وأثنى على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى.

ولفت السفير إلى أن المنتجات الألمانية تتميز بالجودة العالية ما وفر لها سوقا واسعة بمصر والدول المحيطة، وأشاد بدور الوزارة التى تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى بمصر وإحدى الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدنى وصولاً للتصدير إلى الخارج، ودورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية والتطوير.

وأوضح أن نجاح مصر فى تطبيق برنامجها الوطنى للإصلاح المالى والنقدى والهيكلى يوفر مجالاً للاقتصاد المصرى لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يعتمد بشكل كبير على الوضع الاقتصادى والأمنى فى مصر، منوها بأن هناك توجهاً إيجابياً لدى قطاع الأعمال الألمانى لدخول السوق المصرية باعتبارها محوراً رئيسياً للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية. وشهد اللقاء الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين وفود فنية من الشركات الألمانية وشركات الإنتاج الحربى المخطط التعاون معها فى المجالات المقترحة وبما يمهد الطريق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين.