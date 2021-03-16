شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 834 بطاقة للسيدات والفتيات بقرى كفر الشيخ مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، استخراج بطاقات الرقم قومي المجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومي، لـ97 سيدة من قرية المندورة مركز دسوق كما تم استخراج 154 سيدة من قرية روس الفرخ مركز بيلا لاستخراج بطاقات الرقم القومي، ليصبح إجمالي ما استخراجه 834 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك في إطار مشروع «بطاقتك حقوقك» الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أي غرامات.