شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات .. استعلم وسدد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظام سداد فاتورة التليفون الأرض حددتها الشركة المصرية للاتصالات حسب الاتفاق بينها وبين المستخدم وقت أبرام التعاقد شهري أو الدفع ربع سنوي أو كل سنة.

وضعت شركة الاتصالات خدمة جديدة للاستعلام عن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها الإلكتروني، تقدم جريدة المصري اليوم خدمة لقرائها للاستعلام عن سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر مارس الحالي.

ما هي خطوات استعلام مستخدم التليفون الأرضي عن فاتورة شهر مارس لعام 2021؟

1- الدخول هنا على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

2- إدخال المستخدم كود المحافظة، ثم رقم التليفون الأرضي.

3- الضغط على خانة «اظهر الفواتير» وبعدها تظهر المبلغ المطلوب سداده.

كما وضعت الشركة المصرية للاتصالات طرق أخرى في خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن وهو 19777 وبعدها يتم أدخال رقم التليفون واتباع كافة التعليمات للاستعلام عن المبلغ المطلوب لسداده.

- صورة أرشيفية

كيف يمكن سداد قيمة فاتورة التليفون على موقع الإنترنت؟

1- الدخول هنا على الموقع الرسمي للشركة ثم كتابة كود المحافظة ويتبعه رقم التليفون المستعلم عنه، ثم الدخول على خانة السداد وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم وثم الضغط على خانة «سدد» عن طريق الدفع بالفيزا.

2- سداد الفاتورة من عن طريق منافذ فوري أو أمان أو من منافذ البريد المصري أومن خلال منافذ الشركة في القاهرة والمحافظات.