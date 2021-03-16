شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بمركزي نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن العديد من المناطق لتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلى وادى العرب، ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق قروي المنشية والكاجوج.

كما أعلنت عن قطع المياه عن عدد من مناطق مركز نصر النوبة وتشمل مدينة كلابشة، وقري دهميت، قورته، مدينة نصر النوبة، المالكى، أجزاء من قروي عنيبة، وخريت، اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الأربعاء حتى الساعة السادسة صباح الخميس 18 مارس.