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قطع المياه عن مناطق بمركزي نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بمركزي نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن العديد من المناطق لتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلى وادى العرب، ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق قروي المنشية والكاجوج.

كما أعلنت عن قطع المياه عن عدد من مناطق مركز نصر النوبة وتشمل مدينة كلابشة، وقري دهميت، قورته، مدينة نصر النوبة، المالكى، أجزاء من قروي عنيبة، وخريت، اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الأربعاء حتى الساعة السادسة صباح الخميس 18 مارس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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