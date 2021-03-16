شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: «إحنا دولة ملتزمة جدا.. وحاسبين كل اللي علينا وعاملين حسابنا كويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دقة التقارير والاخبار التي تتحدث عن التزامات مديونيات مصرية بواقع 21 مليار دولار خلال العام الحالي.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، مساء الإثنين: «هذا رقم غير صحيح، ولو أنا أتحدث عن سنة ميلادية من يناير إلى ديسمبر سيكون هذا الرقم كبير جدًا، كل شوية ناس تطلع تقول الحقوا ومش عارف إيه؟.. أنا برد عليهم وبقول: إحنا الحمد لله.. دولة ملتزمة جدًا، وحتى في جائحة كورونا لم نتأخر في سداد قسط أو فائدة أو أي أنواع من الالتزامات على مصر..إحنا كدولة حاسبين كل اللي علينا من التزامات واحتياجات وعاملين حسابنا كويس».

وأضاف: «في ظل تداعيات أزمة كورونا العالمية التي هزت العالم أجمع.. استطاعت مصر إدارة الازمة بشكل كفء واستطاع الاقتصاد المصري امتصاص (الصدمة الكبيرة) واقتصادنا من قلائل الاقتصاديات في العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا رغم الأزمة، الحمد لله الناس هتشكرنا على إدارة الأزمة بكفء لا فيه سلعة اختفت ولا في أي أزمة حصلت رغم تداعيات كورونا على المنطقة».