شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس متحف الحضارة يعلن نقل المومياوات الملكية خلال أسابيع قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، أن نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة سيتم فى غضون أسابيع قليلة، مؤكدا أن هناك تهافتا من وسائل الإعلام الأجنبية العالمية لتغطية الحدث الكبير.

وأضاف غنيم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن المومياوات الملكية منها واحدة لـ"الملكة حتشبسوت" وأخرى لـ"رمسيس الثانى"، وسيتخلل عملية نقل المومياوات الملكية نوع من الاحتفالات الخاصة، وستكون هناك طلقات نارية، وستشارك وزارة الداخلية فى هذا الحدث الملكى أيضا.

وأوضح أن عملية نقل المومياوات الملكية ستكون ليلا وليست نهارا، ولكن دون حضور جماهيرى بسبب وباء كورونا، متابعا: "كل الناس ستشاهد الحفل عبر التليفزيون، وسيتم بث الموكب فى كل وسائل الإعلام".