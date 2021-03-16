شكرا لقرائتكم خبر عن شملت المركز التكنولوجي وموقع المحطة الوسيطة.. ريان تتفقد مشروعات القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جوله بمدينة القناطر الخيرية، لتفقد المشروعات الجارية لدفع الاعمال بها وإزاله كافة المعوقات الموجوده، بحضور الدكتور محمد علام نائب رئيس المدينة.

شملت الجولة، تفقد المركز التكنولوجى بالمدينة للاطمئنان على العمل به بطريقة صحيحة ، فضلا عن الإستماع لبعض طلبات المواطنين، بالإضافه إلى آرائهم تجاه أهميه المركز.

جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن القليوبي من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها، بالاضافة الي التوافق مع توجة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها .

من ناحية أخرى، تفقدت «ريان»، الموقع المقترح لإقامة محطة وسيطة على مساحة ٤ أفدنة لخدمة مركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك لنقل كافة نقاط التجميع الوسيطة داخل الكتلة السكنية، حفاظا على صحه وسلامة المواطنين وتوفير بيئة نظيفه لهم.

واستكملت ريان جولتها بتفقد مشروعات الرصف وتركيب بلاط الانترلوك الجارى العمل عليها بمنطقة التقسيم السياحى ضمن الخطة الاستثمارية ٢١/٢٠.

اختتمت نائب المحافظ، جولتها بحملة لرفع الأشغالات الغير قانونية من عدد من شوارع التقسيم السياحى، حيث شملت الحملة إزالة تندات غير مرخصة وكذا أرصفة متعدية على الشوارع وهياكل حديدية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ، واكدت ريان على اهميه استمرار حمله الازاله لكافه المخالفات والاشغالات الموجوده.