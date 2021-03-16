شكرا لقرائتكم خبر عن هل طالبت «الصحة» بإلغاء الفصل الدراسي الثاني حفاظا على الطلاب؟.. الوزارة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدتها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، إلغاء الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على صحة الطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة.