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هل طالبت «الصحة» بإلغاء الفصل الدراسي الثاني حفاظا على الطلاب؟.. الوزارة تجيب

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدتها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، إلغاء الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على صحة الطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس أثناء فترة الدراسة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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