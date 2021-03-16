شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد: الصحفيون يعيشون على بدل التكنولوجيا.. وكرامتهم تبدأ من الاستقرار المالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن برنامج ضياء رشوان نقيب الصحفيين الحالي لم ينفّذ.

وأضاف رفعت رشاد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن «كرامة الصحفي تبدأ من الاستقرار المالي، والاحترام من فئات الدولة كافة»، مشيرًا إلى أن الصحفيين يعيشون الآن على بدل التكنولوجيا.

وأضاف «لمسنا فشل في نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية، وأعتبرها مختطفة كون رشوان يعمل في وظيفة أخرى»، معلقا «نرغب في استعادة النقابة مرة أخرى».

وأضاف «كان يجب نقل ضياء رشوان لجدول غير المشتغلين بعد توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات»، وتابع: «النقابة كيان لحماية وخدمة الأعضاء».