شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية يبحث مع وفد سياحي بيلاروسي التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير دكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بالوفد السياحي البيلاروسي، الذي يزور جمهورية مصر العربية لتعزيز العلاقات الثنائية السياحية بين البلديّن، وذلك بحضور السفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق وجنوب أوروبا.

تناول اللقاء التباحث حول الفرص المتاحة لزيادة أعداد السائحين البيلاروس إلى مصر، بحيث تشمل السياحة الثقافية والبيئية، بالإضافة إلى المقاصد الشاطئية التقليدية كشرم الشيخ والغردقة.

وقد أثنى الوفد البيلاروسي الزائر على الإجراءات الإحترازية التي تطبقها السلطات المصرية في المقاصد السياحية، بما يوفر الأمن وإجراءات السلامة للسياح البيلاروس. كما أكد الوفد خلال اللقاء أن مصر تُعد من المقاصد السياحية الهامة للمواطن في بيلاروسيا، وأن هناك رغبة حقيقية لمزيد من التدفق السياحي إلى مصر في ظل الشعبية التي يحظى بها المقصد السياحي المصري، خاصةً مع مزيد من الترويج للسياحة الثقافية والبيئية والعلاجية في مصر جنباً إلى جنب السياحة الشاطئية.