شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد كائنات فضائية وحياة في الفضاء؟.. فاروق الباز يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع مصر الجديدة، ندوة افتراضية عبر منصة zoom للدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري وأستاذ البحث العلمي، ومدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، تحت عنوان «كيف نجح برنامج أبوللو إلى القمر» وذلك بحضور الدكتورإسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج .

وقال الباز إن مستقبل مصر الحقيقي في يد الشباب، مشيرا إلى أنهم هم من يمتلكون العقول والصمود ولديهم عزم وطاقة لكي يساهموا في بناء المجتمع في المستقبل.

وتحدث الباز عن فكرة إنشاء «ناسا»، والتي نتجت من ما وصفه بالعراك السياسي وقتها بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكيف نجحت «ناسا» من خلال مجموعة من العوامل وهى اختيار المؤسسة وتحديد الوقت واختيار قادة العمل والاعتماد على الشباب وتقدير التميز.

ونصح الباز الشباب بالقراءة في مختلف التخصصات والمجالات في العلوم والتاريخ والفنون حتى يصبحوا أصحاب عقول مستنيرة تساعدهم على التقدم والتفوق فيما يتعلق ببناء المستقبل، مشددا على أهمية جمع العلم والمعرفة من خلال القراءة.

وتابع: «لم نجد حتى الآن مكانا ما في الفضاء يصلح للحياة كما نعيش على سطح الأرض»، مشيرا إلى أنه لم يثبت وجود ما يسمي بالكائنات الفضائية»، وأضاف أن المنافسة العلمية مهمة جدا وتشكل إضافة جديدة ولابد من احترامها وتدعيمها.