شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تشهد انطلاق عرض مسرحي لـ «ولاد البلد» في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء الإثنين، انطلاق العرض المسرحي لفرقة «ولاد البلد»، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، للمخرج محمد الشرقاوي على خشبة مسرح قصر ثقافة قنا، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من النواب بينهم النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ ونجلاء باخوم عضو مجلس النواب وأحمد الأحمر عضو مجلس الشيوخ.

وقالت وزيرة الثقافة، إن اقامة مثل هذه الفاعليات الثقافية تسهم بنصيب كبير في صناعه الثقافه والفنون، كما تخلق فرص جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، لافته إلى أن تبنى ورعايه النابغين يعد أحد مسارات عمل الثقافه المصريه لخلق جيل جديد يحمل راية الفنون الجادة، مؤكدة حرصها على مواصلة تنفيذ البرامج الثقافيه المتنوعه والهادفة جنبا إلى جنبا مع صناعه المبدعين وخلق شخصيات مستنيرة تسهم في بناء الوطن.

وأشاد محافظ قنا بالدور التنويري الذي تلعبه هيئة قصور الثقافة لمواجهة العادات والأفكار الخاطئة عبر توظيف الفن والمسرح، مؤكدا على إن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها.

مشيرا إلى أن محافظة قنا أنجبت العديد من القامات الثقافية والعلمية في جميع المجالات، كما يتشوق أهالي المحافظة لمثل هذه الفعاليات والعروض المسرحية التي تعالج عددا من القضايا المجتمعية بصبغه فنيه ممتعهن نظرا لدور المسرح الفعال في مواجهه التطرف وتغير القناعات.

وعلي هامش العرض المسرحي افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ومحافظ قنا، ومحمود عبدالوهاب مدير قصر الثقافة معرضا للفن التشكيلى للفنانة منال ابو الحسن عبدالعاطى بقصر ثقافة قنا.

وزير الثقافة تفتتح عرضا مسرحيا بقنا

وزير الثقافة تفتتح عرضا مسرحيا بقنا

وزير الثقافة تفتتح عرضا مسرحيا بقنا

وزير الثقافة تفتتح عرضا مسرحيا بقنا