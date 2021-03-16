شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 80 عارضة.. محافظ الإسماعيلية يفتتح المعرض الـ17 لمجلس سيدات الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الاثنين، افتتاح المعرض السابع عشر لمجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمناسبة عيد الأم بنادي الشجرة بنطاق حي ثان.

ويضم المعرض 80 عارضة تشمل عارضات المجلس وعارضات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجمعية حياة لرعاية ذوي الهمم، على أن يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 17مارس الجاري .

وأشاد محافظ الإسماعيلية بتنوع المنتجات لإرضاء جميع الأذواق بالإضافة إلى دعم المجلس لعارضات جدد لأول مرة يشاركن بمنتجاتهم في المعارض ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشمل المأكولات الجديدة والمشغولات اليدوية ومستلزمات المنزل للسيدة المصرية وفساتين العرائس وأكسسوارات ومنتجات طبيعية ومفروشات وملابس والعطارة بالإضافة إلى بعض منتجات ياميش شهر رمضان وأكسسوارات الزينة، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30 % عن الأسواق الخارجية

ووجه المحافظ بحصر لجميع السيدات العارضات لدراسة إمكانية إنشاء معرض دائم لهن لتشجيع السيدات العاملات وزيادة إنتاجيتهم، كما وجه لعمل دورات تدريبية على زخرفة النحاس، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة اقتصاديا سيساهم في رفع الناتج المحلى، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها، مشيدا بالدور الذي يلعبة المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير الفرص الحقيقية لها من خلال المعارض، يأتي ذلك بعد أطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 استراتيجية لتمكين المرأة 2030 من خلال المجلس القومي للمرأة، والتي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة.

والتقى محافظ الإسماعيلية مع بعض المواطنين للاستماع لشكاواهم، وكانت إحداها دخول الذين بلغوا سن التقاعد للنوادي مجانا، واستجاب المحافظ ووجه بدخول جميع العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالمجان جميع أندية المحافظة، كما وجه بصرف مكافأة للعاملين بنادي الشجرة تقديرا لجهودهم وظهور النادي بالمظهر اللائق.