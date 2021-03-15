شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : غلق جزئي لشارع البحر الأعظم 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت محافظة الجيزة بقيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر (1500 مم) بشارع البحر الأعظم بطول (25م)، ضمن الاستعدادات الخاصة بتوسعات الطريق الدائري، ما يضطرها إلى غلق الشارع جزئياً في الإتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام اعتباراً من الاثنين الموافق 15/3/2021، وتستمر حتى بعد غدِ الأربعاء الموافق 17/3/2021، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الــ 5 صباحاً فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه من المقرر استقطاع مسافة 6 متر بجوار الرصيف بطول 25 متر وترك حارتي مرور للسماح بحركة السيارات، كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الإلتزام بالإرشادات بمحيط الأعمال لتفادي الازدحام.