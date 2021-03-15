شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أورام قصر العيني: الوجبات السريعة سبب ظهور أورام غير متعارف عليها في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام، ومدير مركز الأورام بطب القصر العيني، إن الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان وزّعت في شهر مارس كوبونات لإجراء منظار المعدة، للتأكد من عدم وجود أورام في القولون بشكل مجاني.

وأضاف «مختار»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على «cbc»، مساء الاثنين: «وزعنا 5 آلاف اختبار، اللي اتعمل 50 اختبار فقط؛ رغم أن الاختبارات مجانية، وهذا يوضح حجم ما نحتاحه من توعية بخطورة مرض سرطان القولون».

ولفت إلى أن الوجبات السريعة وتناول الدهون الحيوانية بصورة كبيرة أدى لزيادة أورام غير متعارف عليها في مصر، وأن «الأورام السرطانية من الممكن أن تزال تمامًا من خلال المنظار في المرحلة الأولى، وإذا وجد أكثر من نتوء في القولون يتم إزالة هذا الجزء بالمنظار».

وأشار إلى أن الأورام إذا انتشرت على جدار القولون، فيتم إجراء بعض التحاليل، لتحديد العلاج المناسب للمريض، وإذا دخل الورم على الغدد الليمفاوية، فهناك عدة علاجات مناعية للورم بشكل فعال جدًا، ولكن من المهم أن يكون التشخيص صحيحًا لتحديد العلاج المناسب.