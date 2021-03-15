شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنارة الطرق بالليزر وكشافات الملاعب للحد من الشبورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة الطرق والكباري في إنارة الطرق السريعة بإضاءة الليزر والهاي ماست «كشافات الملاعب على الطريق الدائري والصحراوي والزراعي، وذلك في إطار خطة رفع السلامة على الطرق وحل مشكلة الشبورة على الطرق في الشتاء باستخدام أحدث تقنيات إشارات الليزر 2D & 3D.

يقوم نظام الإشارات بالليزر الخاص بإنشاء أنماط ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد مرئية، وذلك لتوضيح حواف الطرق والدورانات ومفترق الطرق والمداخل.

تم البدء في تركيب هذه النوعيات في الطريق الدائري في خطة التطوير الشاملة، وأيضا تركيب إضاءة الليزر على طريق الإسكندرية الزراعي.