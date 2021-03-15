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بدء إنارة الطرق بالليزر وكشافات الملاعب للحد من الشبورة (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنارة الطرق بالليزر وكشافات الملاعب للحد من الشبورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة الطرق والكباري في إنارة الطرق السريعة بإضاءة الليزر والهاي ماست «كشافات الملاعب على الطريق الدائري والصحراوي والزراعي، وذلك في إطار خطة رفع السلامة على الطرق وحل مشكلة الشبورة على الطرق في الشتاء باستخدام أحدث تقنيات إشارات الليزر 2D & 3D.

يقوم نظام الإشارات بالليزر الخاص بإنشاء أنماط ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد مرئية، وذلك لتوضيح حواف الطرق والدورانات ومفترق الطرق والمداخل.

تم البدء في تركيب هذه النوعيات في الطريق الدائري في خطة التطوير الشاملة، وأيضا تركيب إضاءة الليزر على طريق الإسكندرية الزراعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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