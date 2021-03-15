شكرا لقرائتكم خبر عن من الإسباني إلى العروسة..اختلفت الأسماء والمحطة واحدة: «السكة الحديد» تسير 14 قطار يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتبطت القطارات الأسباني مع المصريين بأسماء شهيرة ومحبيه مثل رجال الأعمال والعروسة والسريع، حيث تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل 14 رحلة قطار إسباني يوميا على خط الوجه القبلي من الإسكندرية والقاهرة إلى أسوان، بمعدل 7 رحلات في كل اتجاه، وتتراوح سعر التذكرة من ٤٥ إلى ١٢٥ جنيها للدرجة الثانية، ومن ٥٠ إلى ١٧٥ جنيها للأولي.

أما بالنسبة لمواعيد القطارات الإسباني من القاهرة لأسوان والعكس فهي :-

اولا أسوان- القاهرة

- 2011 مكيف (أسوان- القاهرة) (سريع)

قيام اسوان 5.15 صباحا

يصل القاهرة 6.00 مساء

يتوقف في 13 محطة

- قطار 983 مكيف (اسوان -القاهرة) (مراكز حتي أسيوط)

قيام أسوان 7.30 صباحا

يصل القاهرة 9.40مساءا

يتوقف في 29 محطة

- قطار 2013 مكيف (أسوان- القاهرة)

قيام أسوان 2.30 مساءا

يصل القاهرة 3.05 صباحا

يتوقف في 11 محطة

- قطار 1903 مكيف (أسوان القاهرة)

قيام أسوان 5.00 مساء

يصل القاهرة 5.50 صباحا

يتوقف في 15 محطة

- قطار 997 مكيف (رجال الأعمال)- (أسوان- القاهرة)

قيام أسوان 8.45مساء

يتوقف في 12 محطة

- قطار 89 مكيف (أسوان- الإسكندرية)

قيام أسوان 9.05 مساءا

قيام القاهرة 11.15صباحا

يصل الإسكندريه 1.55مساء

يتوقف في 34 محطة

- قطار 989 مكيف (العروسة) (أسوان- القاهرة)

قيام أسوان 11.00مساء

يصل القاهرة 11.35صباحا

يتوقف في 12 محطة

- قطار 2010 مكيف (القاهرة -أسوان)

قيام القاهرة 10.00صباحا

يصل أسوان 10.55مساء

يتوقف في 29 محطة

- قطار 982 مكيف (القاهرة- اسوان)

قيام القاهرة 12.00مساء

يصل أسوان 2.25صباحا

يتوقف في 29 محطة

- قطار 2012 مكيف (القاهرة- أسوان)

قيام القاهرة 5.30 مساء

يصل أسوان 6.30 صياحا

يتوقف في 13 محطة

- قطار 988 مكيف (العروسة) (القاهرة- أسوان)

قيام القاهرة 7.00مساءا

يصل أسوان 7.50صباحا

يتوقف في 13 محطة

- قطار 88 مكيف (الإسكندريه -أسوان)

قيام الإسكندريه 5.00 مساءا

قيام القاهرة 8.00 مساءا

يصل أسوان 10.55صباحا

يتوقف في 34 محطة

قطار 996 مكيف (رجال الأعمال)- (القاهرة- أسوان)

قيام القاهرة 10.00مساء

يصل أسوان 11.25صباحا

يتوقف في 12 محطة

- قطار 1902 مكيف (القاهرة -أسوان)

قيام القاهرة 12.20صباحا

يصل أسوان 1.20مساء

يتوقف في 15 محطة