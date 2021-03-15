شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد : أوضاع الصحفيين تدهورت في عهد النقيب الحالي ضياء رشوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، تدهور أوضاع الصحفيين في ظل تولي ضياء رشوان، منصب النقيب.

وتساءل رشاد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «لماذا لم يتم إنشاء مستشفى للصحفيين حتى الآن؟ لماذا لا تُقر زيادة لأصحاب المعاشات من الصحفيين.

وأشار رشاد إلى أن ما يقرب من 40 ألف شخص يعلمون بصورة مباشرة في الصحافة، مؤكدا أهمية اضطلاع نقابة الصحفيين بدورها التنويري.

وتابع: «لو أدت نقابة الصحفيين دورها في عهد ضياء رشوان، ما كنت ترشحت»، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين لم تستطع حل مشكلات الصحف الحزبية والخاصة.

وأوضح المرشح على منصب نقيب الصحفيين أنه يهتم دائما بالاستماع إلى الآراء المخالفة لوجهة نظره، معلقًا: «مؤمن بقدرتي على التعامل مع الزملاء كافة».