شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الخارجية»: الوزارة أطلقت حسابها على «انستجرام» لتكون قريبة من الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن وزارة الخارجية لديها معايير معينة في اختيار أفضل الكوادر لتمثيل الدولة المصرية في الخارج، مردفا «ليس الجميع يرغب في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي ويفضلون الالتحاق بالقطاع الخاص».

وأوضح، أن وزارة الخارجية أطلقت اليوم حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «أنستجرام» لتكون الوزارة قريبة من الشباب.

واستطرد «كل من يجد في نفسه الخبرات والمؤهلات العلمية يتقدم للالتحاق بوزارة الخارجية، متابعا «هناك أبناء وزراء وسفراء لم ينجحوا في الالتحاق بوزارة الخارجية والمحبطون يروجون شائعات الواسطة والمحسوبية في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي».