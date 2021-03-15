شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تكشف شرط الالتحاق بها: المحبطون يروجون شائعات عن الواسطة والمحسوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه تحل اليوم ذكرى اليوم الدبلوماسي المصري وتم إطلاق فيلم يستعرض دور الدبلوماسية والوزارة ومسيرة عملها في الدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الإقليمية والعالمية.

وأوضح حافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدبلوماسي جند من جنود الوطن يعمل من أجل رفعته وخدمة أبنائه.

وأردف: «الخارجية من المؤسسات التي تنفذ السياسة الخارجية المصرية بالاشتراك مع مؤسسات أخرى».

ولفت إلى أن دخول وزارة الخارجية ليس أمرًا مستحيلاً، وعلى الشاب الراغب في الالتحاق بها «المذاكرة»، موضحا أنه تجرى حاليا اختبارات لاختيار ملحق دبلوماسي وتم مد الموعد أمام الراغبين في التقدم للامتحانات.

وأكد حافظ أن وزارة الخارجية تمتلك معايير معينة في اختيار أفضل الكوادر لتمثيل الدولة المصرية في الخارج، مردفا: «الجميع لا يرغبون في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي ويفضلون الالتحاق بالقطاع الخاص».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة أطلقت اليوم حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لتكون قريبة من الشباب.

واستطرد: «كل من يجد في نفسه الخبرات والمؤهلات العلمية يتقدم للالتحاق بوزارة الخارجية.. هناك أبناء وزراء وسفراء لم ينجحوا في الالتحاق بالوزارة والمحبطون يروجون شائعات الواسطة والمحسوبية في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي».