شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المعاشات والأجور .. وزير المالية : «إن شاء الله تكون موازنة خير لمصر كلها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الموازنة العامة للدولة في مراحلها النهائية، وسيتم تسليمها للبرلمان في 31 مارس طبقًا للدستور، وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مضيفًا أننا نستهدف تخفيض العجز بالموازنة وتحقيق فائض أولي، والاستمرار في حالة الانضباط المالي، مع تحسين أحوال المعيشة للمواطنين.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، الاثنين، أن الرئيس وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13%، كما وجه برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2400 جنيه، بما يتطلب رفع جميع الدرجات، كما وجه بترقية جميع المستحقين مع بداية العام الماضي الجديد، وإقرار علاوتين دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، مع الاستمرار في الدفع بالنشاط الاقتصادي واستمرار دعم الصناعة والصادرات، مع الاستمرار في التنمية البشرية والصحة والتعليم وتحسين الأحوال المالية للمعلمين والأطباء وبرامج الحماية الاجتماعية مثل مخصصات دعم رغيف الخبز وتكافل وكرامة، معقبًا: «إن شاء الله تكون موازنة خير لمصر كلها».

وتابع، إننا نستهدف أن تصل الموازنة لـ 1258.6 مليار جنيه، بنمو قدره 13% في الإيرادات، ونمو 9% في المصروفات، وأن يكون هناك انخفاض في العجز ليصل لـ 509 مليار جنيه، مع تحقيق فائض أولي في حدود 1.5% من الناتج المحلي.