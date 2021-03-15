شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تواصل استعداداتها للانتهاء من تدشين كلية العلاج الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس ، أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من تجهيز مباني كلية العلاج الطبيعي بمقر الجامعه القديمه استعداداً لبدء الدراسة بها العام الجامعي القادم، وذلك في ظل حرص الجامعة على استكمال الكليات الطبية لخدمة إقليم القناة وسيناء، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليه العلاج الطبيعى بالجامعة.

وأكد «زكى» أنه يجرى حالياً تجهيز المبنى على أحدث الطرق التعليمية ليصبح إحدى مؤسسات الخدمات العلاجية لتخريج جيل قادر على تقديم أفضل رعاية طبية.

وأكمل رئيس الجامعة، أن الكلية تضم مبنيين «مبنى المعامل والعيادات» ويتكون من ٨ معامل طلابية و١٣ عيادة «أطفال، عظام، أعصاب، باطنة، جلدية، سمنة، علاج وظائفى، علاج مائى، جراحة، تغذية علاجية، علاج الالم، رسم عضلات، صحة المرأة، علاج مسنين، الجيم»، بالإضافه إلى منطقة تغيير ملابس ودورات مياه للمرضى، دورات مياه الكليه، مكاتب إداريه (شؤون الطلاب، شؤون هيئه التدريس، شؤون مالية، شؤون إدارية). وتماشياً مع هذا السياق قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ترافقه المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية وفريق العمل من مهندسي الإدارة بجولة تفقدية داخل مبنى طب الأسنان القديم بالجامعة القديمة، والذى خُصص لكلية العلاج الطبيعي.

وأضاف «شقيدف» أن المبنى الثاني يضم مبنى إداريا وفصولا دراسية، حيث يتكون من ٨ فصول دراسية ومكتب الأمين الكلية والخزينه، بالإضافة إلى مكاتب وكلاء الكليه، والسكرتارية، العميد، مكاتب لرؤساء الأقسام وعددها ٦ أقسام، إلى جانب مدرج رئيسى سعه ٤٥٠ طالبا ومكتبه وقاعه لهيئة التدريس وقاعه الحاسب الآلى .