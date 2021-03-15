شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا يعلن بدء تشغيل منظومة الشكاوى الرسمية بالجامعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن بدء تشغيل منظومة الشكاوى الرسمية بالجامعة، من خلال موقع رسمي يسمح للجميع بتسجيل محتوى الشكاوى ويتيح النظام الجديد توزيعها على الجهات المختصة لتحقيق سرعة الاستجابة.

كما أكد رئيس الجامعة على وضع العديد من المعايير والضوابط التي من شأنها ضمان سرعة الرد على الشكاوى ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشدداً على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل المشكلات، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على تفعيل قنوات التواصل بين الجامعة ومنسوبيها، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تيسير طرق تلقي ورصد الشكاوى وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.