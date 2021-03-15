شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر مساء الإثنين 15-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقلب سعر جرام الذهب اليوم فى مصر خلال التعاملات اليوم الاثنين 15-3-2021 فى نطاق لم يتجاوز خمسة جنيهات، مع وجود استقرار كبير فى الأسعار بالمقارنة بالأسعار خلال الأسبوع الماضي، وكذلك وجود استقرار نسبي فى الأسعار العالمية خلال تعاملات اليوم.

تراوحت التقلبات فى أسعار الذهب اليوم فى مصر فى مدى 4 جنيهات فقط فى حدها الأقصى وبصفة عامة كانت الأسعار مستقرة معظم اليوم، وكان سعر الذهب اليوم فى مصر كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 فى مصر مساء اليوم بلغ 874 جنيهًا هو ذات السعر الافتتاحي والذى تقلبت خلاله الأسعار خلال تعاملات اليوم بين 872 - 873 -874-876-877 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر بلغ 765 جنيهًا هو ذات السعر الافتتاحي والذى تقلبت خلاله الأسعار خلال تعاملات اليوم بين 763- 764 -765-766-767 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم في مصر بلغ 656 جنيهًا، هو ذات السعر الافتتاحي والذى تقلبت خلاله الأسعار خلال تعاملات اليوم بين 654 -655-656-657 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بلغ 6120 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم فى البورصات العالمية فى أول أيام العمل خلال هذا الأسبوع للتعاملات الفورية والعقود الآجلة وكانت الأسعار كما يلي:

ووصل سعر الذهب للتعاملات الفورية فى البورصات العالمية، وقت كتابة الخبر إلي 1731.22 دولار، بارتفاع عن السعر الافتتاحي البالغ 1726.76 وبفارق سعري قدره 4.46 دولار، وتذبذبت الأسعار اليوم بين 1721.72 دولار 1734.09 دولار بمدى سعري 12.37 دولار، ويعكس صغر هذا المدى السعري حالة الاستقرار فى الأسعار اليوم.

ووصل سعر الذهب للعقود الآجلة فى البورصات العالمية وقت كتابة الخبر إلى 1729.8 دولار مرتفعًا عن السعر الافتتاحي البالغ 1726.5 وبفارق سعري قدره 3.1 دولار فقط، وتذبذبت الأسعار اليوم بين 1733.2 دولار و 1719.2 دولار فى مدى سعري 14 دولارا، وهذا المدى السعري البسيط يعكس حالة الاستقرار فى الأسعار اليوم.

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