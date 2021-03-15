شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الوزير.. «التنمية المحلية» تتابع جهود 3 محافظات للتعريف بصندوق المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، الندوات التوعوية التى نظمتها محافظات القليوبية والمنوفية والأقصر، للتعريف بالمزايا التى يقدمها صندوق التنمية المحلية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات الوزير اللواء محمود شعراوي، للقائمين على الصندوق بتنظيم ندوات و ورش عمل للتعريف بالمشروعات ونشاط الصندوق الذى يتيح فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الأفراد و المنظمات الأهلية فى إقامة مشروعات تنمية ذات عائد مادى.

وقال بيان صحفي الإثنين، إن الصندوق يدعم المستفيدين، خاصة دراسات جدوى المجانية للمشروعات والموافقة الفورية على المشروعات التي تستفيد من الخدمات البيئية المتاحة في نطاق الوحدات المحلية والتى تحافظ على البيئة وتشجيع الصندوق للصناعات التكاملية بالريف المصري والتى تعمل على تنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة فرص العمل المنتج والمستقر.

كان وزير التنمية المحلية، أعطى توجيهات بأهمية دعم صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بالقري الاكثر احتياجاً والمساهمة في رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلى.