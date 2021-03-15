شكرا لقرائتكم خبر عن «علوم طنطا» تطلق دورات تدريبية لتحضير المنظفات دعمًا لمبادرة «صنايعية مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم كلية العلوم بالجامعة لدورات تدريبية خاصة بالتعريف بطرق تحضير المنظفات والمطهرات التي لا غني عنها، خاصة في ظل تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد.

أكد رئيس الجامعة، أن انعقاد هذه الدورات بالجامعة يأتي في إطار تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى«صنايعية مصر» بهدف تأهيل وتدريب أصحاب الأعمال اليدوية والمهن والحرف التراثية ‏وإكسابهم المهارات اللازمة ‏لمواكبة احتياجات سوق العمل ‏من العمالة المتميزة.

أشار الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، أن الجامعة تسعى إلى تنفيذ استراتيجية واضحة من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية، مع التركيز بشكل أكبر على الجانب العملي لخلق فرص عمل للمتدربين للعمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، وبما يسهم في خدمة المجتمع.

أوضح الدكتور عبدالباسط مرسى شكر، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة أن الدورات تدريبية تشمل صناعة الصابون الصلب، صناعة الصابون السايل، صناعة مطهر الديتول الطبى والديتول الشعبى، تحضير الكلوراكس، صناعة الشاور جل، صناعة مطهر وعطر الأرضيات، وصناعة العطور.

وأضافت الدكتوره نهال عاطف صلاح الدين، وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع،أن المخرجات الرئيسية لهذه الدورات تتمثل في تأهيل المتدربين لسوق العمل، تحت إشراف مجموعة من المتخصصين، من خلال حصولهم على دراية كاملة بالتنفيذ العملى وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية باحترافية للوصول إلى درجة الأمان