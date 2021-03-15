شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 10.5 مليون من أصحاب المعاشات يستفيدون من الزيادات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المعاشات بها زيادة 13% بنحو 30 مليار جنيه وسيتم توفيرها، موضحًا أن هناك 180 مليار جنيه من قبل الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتامينات.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك 10.5 مليون من أصحاب المعاشات سيستفيدون من الزيادات الجديدة، حيث أن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، بداية من شهر يوليو.

وأوضح معيط أن هناك 1760 مليار جنيه إجمالي المصروفات في الكثير من الاقتصاديات خلال الموازنة الجديدة.