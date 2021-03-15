شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تطلق قوافل طبية وأخرى لاكتشاف المواهب بمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، مجموعة من القوافل الشاملة في كافة المجالات لعدد من القرى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، برئاسة الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء وزارات التصامن الاجتماعي والزراعة والتربية والتعليم بالغربية.

أكد الدكتور عماد عتمان، مناقشة المجلس مقترحات وكلاء الكليات للمشاركة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال القوافل الشاملة «طبية، بيطرية، اجتماعية، توعوية، زراعية، اجتماعية، رياضية»، والتي من شأنها تنمية وتطوير الريف المصري.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن المجلس ناقش أيضًا إطلاق قوافل لاكتشاف المواهب من أبناء تلك القري ورعايتها ودعمها، وقيام مراكز التدريب والمراكز الاستشارية المختلفة بالجامعة بالمشاركة في تنفيذ المبادرة من أجل ضمان حياة كريمة لأبناء تلك القري، والمساهمة في رفع مستوي معيشتهم.