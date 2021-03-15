شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن زيادة الحد الأدنى للأجور: الرئيس منحاز للمواطن البسيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير المالية في اجتماع اليوم بزيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين بجهاز الدولة إلى 2400 جنيه بالاضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 13%.

وقالت لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، اليوم الاثنين، إن الرئيس وجه بزيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 20% في عز جائحة «كورونا وسيطبق ذلك من أول يوليو القادم مع بداية العام المالي الجديد بالاضافة للحوافز والعلاوات والمعاشات».

وتابعت: «المغزى من هذه الزيادات هو دعم واضح للشرائح متوسطة ومحدودة الدخل حتى في ظل أزمة العالم الاقتصادية في ظل تداعيات الجائحة وهو العام الثاني الذي يصر فيه الرئيس السيسي على زيادة الاجور رغم تراجع دخل الدولة شأنها شأن العالم بسبب الازمة الاقتصادية العالمية وهو انحياز واضح للمواطن الذي يعاني التبعات رغم أزمة الجائحة».