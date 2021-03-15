شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتدريب»: لا نمتلك رفاهية التوقف ومستمرون في العمل رغم جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية ليس لديها رفاهية التوقف خلال عام 2020 مهما كان السبب، وتم إطلاق منصة إلكترونية لاستمرار التعليم التفاعلي رغم جائحة كورونا.

وأضافت راغب، خلال لقائها مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الاثنين، أن أهداف الأكاديمية خلال العام الحالي هي ختام برنامج تدريب المجلس الأعلى للجامعات بكل أعضائه، وهي رسالة بأن قادة التعليم العالي في مصر في قاعات الأكاديمية للتدريب على مدار خمسة أيام.

وأوضحت أن هناك عدة طلبات من دول عربية لتنفيذ برامج الأكاديمية بها، مؤكدة أن الأكاديمية سوف تزيد تنوع عدد البرامج ويكون لها مقر بالعاصمة الإدارية لاستيعاب أعداد من القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون مع دول عربية شقيقة لنقل الخبرات، وتوسيع ملف الشركات الأجنبية، وعقد اتفاقيات، ووجود مركز تميز للذكاء الاصطناعي.

وأشارت راغب إلى أنه تم اختيار 66 من أصل 8 آلاف متدرب تقدموا في دفعة الشهيد أحمد منسي للبرنامج الرئاسي، مضيفة أن الأكاديمية يتم تمويلها كاملا من إيرادتها الذاتية التي تتم من خلال تغطية البرامج، باعتبار الأكاديمية هيئة اقتصادية.

وتابعت: «هناك جزء ممول من الدولة بإعداد أماكن مهيئة للعملية التعليمية، باعتبارها أصول دولة في الأصل، لكن الأكاديمية لا تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة».

ولفتت إلى أن الأكاديمية لديها ملف واسع من الشركات التي تمثل قيمة مضافة لأساس العمل بالأكاديمية، موضحة أن هناك اتفاقية مع أكاديمية هولندية لتدريب العاملين في المحليات لتنمية الاقتصاد في المحليات.