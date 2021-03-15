المصنفات تداهم شركة بدون ترخيص لترويج منتجات منتهية الصلاحية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهمت مباحث المصنفات، شركة بدون ترخيص لترويج منتجات منتهية الصلاحية، وبداخلها 4 آلاف عبوة منتهية الصلاحية واستخدام برامج تشغيل مقلدة في الدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة لتقديم الخدمات الإعلامية عن طريق موقع إلكتروني "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) تم استهداف مقر الشركة والتقابل مع نجل مالك الشركة، وضبط بمقر الشركة 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت، قرابة 4 آلاف عبوة منتجات طبية "منتهية الصلاحية"، ومجهولة المصدر والمنشأ، عدد كبير من العبوات الكرتونية المعدة للتغليف لمنتج دوائي.

وبمواجهة المتهم اعترف بمساعدة والده في إدارة الشركة، وأن المضبوطات بقصد البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.