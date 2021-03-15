ضبط سيارة محملة بـ 40 جوال ذهب خام و2.1 مليون جنيه بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت القوة الأمنية المعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان، من ضبط سيارة نقل يستقلها شخصين، مُحمل عليها 40 جوال بداخلهم مادة بيضاء اللون وزنت حوالي طن، والتي تستخدم في استخراج خام الذهب مخبأة أسفل قطع غيار وإطارات السيارات، ومبلغ مالي قدره 2,135,000 جنيه إثنان مليون ومائة خمسة وثلاثون ألف جنيهاً.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بأن المضبوطات والمبلغ المالي خاصين بشخصين "صاحب محلات مصوغات ذهبية وشريكه"، مقيمان بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان، وأنهما يقوما بتوصيلهم لـ إلى صاحب طواحين أحجار الكوارتز التي يُستخلص منها خام الذهب".

وأضافا بأن المبلغ المالي لشراء السبائك الذهبية منه لسالفي الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.