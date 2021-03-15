"رفض عودة مرتضى منصور للزمالك وحبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بـ"فتاة المترو" 4 أيام

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس المتهم بالتحرش بـ"فتاة المترو" 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأجرت النيابة مواجهة قانونية بين المجني عليها والمتهم حيث تعرّفت عليه.

"سيدة السلام".. إحالة 3 متهمين بالبلطجة واحتجاز الغير بدون وجه حق للمحاكمة

أمر النائب العام، اليوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري، بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر بدائرة قسم أول السلام، وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، حيث اقتحموا مسكن المذكورة -محل تواجدها والشخص المذكور- حاملين أسلحة بيضاء (عصيًا، ووثاق) وهددوهما، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها ملقية بنفسها منها، ما أودى بحياتها.

التحرش بـ"فتاة المترو".. النيابة تُجري مواجهة قانونية بين الضحية والمتهم

وصلت اليوم الاثنين، المجني عليها في واقعة التحرش داخل إحدى محطات مترو الأنفاق إلى نيابة النزهة، بمجمع محاكم مصر الجديدة.

وتجري النيابة مواجهة قانونية بين المجني عليها والمتهم للتعرف عليه من عدمه.

المتهم بالتحرش بـ"فتاة المترو": أنا مريض نفسي وكنت بعدل هدومي

تواصل نيابة النزهة، اليوم الإثنين، التحقيق مع المتهم بالتحرش بفتاة في مترو الأنفاق.

وقدم المتهم خلال التحقيقات شهادة طبية تفيد بمرضه النفسي، نافيًا تحرشه بالمجني عليه "كنت بعدل هدومي".

تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر بتهمة سبّ "الخطيب"

أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، حبس جهاد الغزالي 3 أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 30 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب.

إحالة أوراق متهم في قضية "ثأر بالصف" للمفتي.. و10 أبريل النطق بالحكم

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إحالة أوراق متهم لفضيلة المفتي في قضية ثأر بالصف، وحددت جلسة 10 إبريل للنطق بالحكم.

حكم نهائي برفض عودة مرتضى منصور لمجلس إدارة الزمالك

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأثنين، رفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو المجلس، الذى طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.

16 يومًا وتنتهي المهلة.. الداخلية للمواطنين: سارعوا بتركيب الملصق الإلكتروني - فيديو

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

تغريم 11ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1290 أرجيلة بالمقاهي

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.