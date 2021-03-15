شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار السيسي بزيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور .. تعرف على شروط ترقية الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قرارات زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور، واعتماد حركة الترقية.

وقال الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «1.5 مليون مواطن استفادوا من حركة الترقيات خلال 2019»، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدرس حاليا ملف الترقيات لمعرفة الأعداد المستفيدة من حركة الترقية.

وأوضح أن شروط الترقية من مستوى إلى آخر تشمل قضاء مدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، إضافة إلى عدم تعرض الموظف لأي جزاءات خلال هذه المدة.

وأشار إلى أن عدم تنفيذ قرارات الترقية وارد في الجهات ذات اللوائح الخاصة، كالهيئات الاقتصادية.

ولفت إلى أن عدد الموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية حتى الآن يصل إلى 40 ألفا و177 موظفا، يخضعون لبرامج تدريبية مستمرة، كي يستطيعوا أداء عملهم بكفاءة.

وأشار إلى أن من المتوقع انتقال بعض الموظفين إلى العاصمة الإدارية ابتداء من يونيو المقبل.

وأكد أنه لا توجد أي نية لتضرر أي موظف بسبب الإصلاح الإداري.