شكرا لقرائتكم خبر عن تحنيط سمكة «نابليون» الشهيرة لعرضها في متحف علوم البحار بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم الإثنين عملية تحنيط سمكة نابليون الشهيرة والمهددة بخطر للانقراض والمحظور صيدها، وذلك بعد أن تم ضبطها داخل ثلاجة أحد محال الأسماك بالغردقة بغرض بيعها، وذلك بمشاركة ٥ من خبراء معهد علوم البحار بالغردقة في البحر الأحمر والمتخصصين في تحنيط الكائنات البحرية بإشراف الدكتور محمود دار عميد المعهد.

وتكون فريق التحنيط من علام اسماعيل ورزقاوي محمد وعبدالحميد عبدالوهاب وأحمد الليبي ومحمد حسن وعبدالكريم رشوان.

وأكد الدكتور محمود عبدالراضي مدير المعهد، أن هذة السمكة من الأسماك المعمرة بالبحر الأحمر، وتعد من أكبر الأسماك التي تم العثور عليها من هذة النوعية ويبلغ طولها نحو متر و٦٠ سم، ووزنها ٦٠ كيلو جرام، ويبلغ عمرها نحو ٣٠ عام، وهي أنثي، وتم صيدها ببندقية صيد، لافتا إلى أن هذة السمكة تعيش في الأعماق، وتعد أهم عناصر الجذب للسائحين من ممارسي رياضة الغوص في البحر الأحمر.

وأكد الدكتور محمود معاطي مدرس الأحياء البحرية بمعهد علوم البحار بالغردقة، أنه تم تشريح السمكة وتفريغها من اللحوم والأحشاء، تمهيدا لبدء عملية التحنيط لعرضها في متحف التحنيط بالمعهد، وتم استخدام كميات من ملح الطعام ونشارة الخشب ومادة البوركس التي تمنع العفونة وتمتص الدماء والسوائل والدهون.

وأوضح أن عملية انتزاع الأحشاء وتشفية اللحم والتخلص البيئي منها وتركيب شاسيه حديدي داخل بطن كهيكل داخلي لشد الجلد حتى يتم يتحلل اللحم ثم يعاد بناء الهيكل مرة وبعد تمليح الجلد يعاد تركيبه على الشكل الذي كان عليه من قبل وسيتم اقامة احتفال لعرضة بمتحف المعهد العلمي.

وكشف تقرير الصفة التشريحية أنه تبين بالفحص الظاهري، أن العينة لأنثى وقد تم أخذ عينات من جميع أنسجة الجسم للفحص الباثولوجي وإجراء تحليل dna للسمكة

وحول تسميتها باسم «نابليون»، أن ذلك بسبب وجود «سنام» أعلى رأس السمكة يشبه قبعة الجنرال الفرنسي «نابليون بونابرت»، وأن هذا السنام يكبر حجمه كلما زاد عمر السمكة، وطالب غلاب بتشديد عقوبات الصيد الجائر على هذه السمكة، وأن قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن صيد هذا النوع النادر والمهدد بخطر الإنقراض من خلال تقدير حجم السمكة ووضع معادلة التقييم الخاصة بالأضرار الناتجة عن تدمير البيئات البحرية بما يعادل 3 آلاف دولار للسمكة الكبيرة بالإضافة لـ 500 دولار عن السمكة الصغيرة.

تشريح سمكة نابلون الشهيرة لتحنيطها الغردقة

تشريح سمكة نابلون الشهيرة لتحنيطها الغردقة

تشريح سمكة نابلون الشهيرة لتحنيطها الغردقة

تشريح سمكة نابلون الشهيرة لتحنيطها الغردقة