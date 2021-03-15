شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «موازنة النواب»: «مفيش أي ضرائب جديدة على المواطنين الفترة المقبلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات، مؤكدا عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين والمستثمرين.

وقال عمر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مفاجأة كبيرة»، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 100% منذ ثورة 30 يونيو.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ما يقرب من 15 مليون مواطن سيستفيدون من زيادة الرواتب والمعاشات.