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وكيل «موازنة النواب»: «مفيش أي ضرائب جديدة على المواطنين الفترة المقبلة»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات، مؤكدا عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين والمستثمرين.

وقال عمر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مفاجأة كبيرة»، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 100% منذ ثورة 30 يونيو.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ما يقرب من 15 مليون مواطن سيستفيدون من زيادة الرواتب والمعاشات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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