شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا : لا تستر على فاسد أو مسئول يخالف الإجراءات القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه لا تستر على أي فاسد أو مسؤول يخالف الاجراءات القانونية بين العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع مهندسي إدارات الاملاك بمختلف مراكز المحافظة وذلك بحضور المهندس محمد ياسين مستشار التخطيط العمراني بالمحافظة.

وقال محافظ قنا خلال الاجتماع انه سيتم التصدي بكل حزم لأى فاسد مما يثبت استغلاله سلطاته أو تحقيق مصالح شخصيه أو اهدار للمال العام أو الاضرار بممتلكات الدولة مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يضمن حقهم وحق الدولة مؤكدا على ان المحافظة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد والتي تمثلت في ميكنة الخدمات الجماهيرية في 8 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى اتباع نظام تدوير العاملين المقدمين للخدمات الجماهيرية بصفة دورية.

وأوضح أن تطوير المراكز التكنولوجية التابعة لمراكز المدن على مستوى المحافظة تمثل خطوة مهمة في طريق التحول الرقمي وتطبيق نظام الحوكمة والقضاء على التعاملات الورقية، ومكافحة فساد المحليات، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة من خلال أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك لتحسين أداء العمل والمساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولا إلى رضاء المواطنين.