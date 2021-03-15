شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تطلق حزمة فاعليات بمستشفياتها للتوعية بسلامة وأمان المريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق عدة فعاليات للمشاركة في أسبوع التوعية بسلامة وأمان المرضى، وذلك في المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر، خلال الفترة من 14 وحتى 20 من شهر مارس الجاري، بهدف زيادة وعي العاملين الصحيين حول معايير سلامة المرضى، وكذلك تكثيف مشاركة الجمهور العام في مأمونية الرعاية الصحية المقدمة إليهم.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى بدء الفعاليات في اليوم الأول يوم 14 مارس، من خلال تنظيم مديري المستشفيات والمديرين الطبيين ورؤساء التمريض وفرق الجودة ومديري مكافحة العدوى ورضاء المنتفعين بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات سالفة الذكر، جولات سلامة المريض من خلال المرور على الأقسام داخل المستشفيات، ومناقشة الفريق الطبي حول أفكار تحسين سلامة وأمان المريض وتوزيع منشورات توعوية بأهداف سلامة المرضى، إلى جانب المرور على المرضى واستطلاع آرائهم حول ما يمكن تقديمه إليهم داخل المستشفى لجعل إقامتهم أكثر أمانًا وراحة لهم.

وأضافت الهيئة، يشمل اليوم الثاني 2021/3/15، عقد فرق الجودة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والأقصر ثلاث محاضرات متتالية للأطقم الطبية والعاملين الصحيين بالمستشفيات، مدة كل محاضرة ساعة، للتدريب على مفهوم سلامة الرعاية الصحية للمرضى، وشرح كيفية الإبلاغ عن الأحداث العارضة واستخدام نموذج الإبلاغ.

وتابعت: يشمل اليوم الثالث 2021/3/16، قيام فرق مكافحة العدوى بمحاكاة اليوم العالمي لغسيل الأيدي للعاملين والمترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية ونشر فيديوهات توعوية أخرى على شاشات العرض الداخلية بتلك المستشفيات للتدريب العملي للمترددين على المستشفيات على الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، تشمل فعاليات اليوم الرابع 2021/3/17، تنظيم فرق الجودة بالمستشفيات عدة محاضرات تعريفية عن مفاهيم الجودة وبعض أدوات الجودة التي تستخدم في تحسين الأداء للأطباء والصيادلة والتمريض وفنيين الاشعة، إلى جانب الحث على المشاركة في مبادرة (اكتشف موهبتك وكمل ملفك).

وتابعت: يشمل اليوم الخامس 2021/3/18، عمل مسابقات على رأس العمل لجميع العاملين في مختلف أقسام المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والأقصر للمشاركة في فعاليات أسبوع التوعية، من خلال تحضير أسئلة متنوعة ومناقشة حالات ومواقف تخص سلامة وأمان المريض وكيفية حلها لجميع الفئات.

ولفتت الهيئة إلى أن اليوم الأخير لفعاليات أسبوع التوعية بسلامة وأمان المرضى 2021/3/20، يشمل تكريم الأفضل في تطبيق معايير سلامة وأمان المريض، ويشمل التكريم لـ (أفضل قسم، أفضل طبيب، أفضل صيدلي، أفضل ممرض، أفضل فني، أفضل مسئول قسم) من العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والأقصر، من خلال تقديم شهادات تقدير إليهم وتوزيع جوائز رمزية للفائزين من المشاركين بالمبادرة سالفة الذكر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية زيادة الوعي لدى العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية عن معايير سلامة العاملين الصحيين وصلاتها بسلامة المرضى، وكذلك تعزيز الفهم بمعايير سلامة وأمان المريض، باعتبارها أحد معايير الجودة العالمية التي يضمنها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لمنتفعيه حيث يشترط تأهيل المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من التميز والجودة وحصولها على الاعتماد والجودة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة ووفق أحدث المعايير الدولية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، سعي الهيئة الدائم للارتقاء بالرعاية الطبية المقدمة للمرضى داخل منشآتها الصحية المختلفة وتحسينها من خلال التوعية للعاملين بأهمية الالتزام بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة في المنشآت الصحية، ومن خلال التدريب والتطوير المستمر على معايير الجودة والسلامة والأمان للمرضى، وكذلك دفع المناقشات الهامة بين العاملين بالمنشآت الصحية للهيئة في هذا المجال وإشراكهم في وضع استراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامتهم وسلامة المرضى، وذلك بالإضافة إلى تحفيز العمل لتحسين سلامة نظام الرعاية الصحية للمرضى والعاملين في هذا المجال لـتحقيق ممارسات رعاية صحية أكثر أمانًا وعالية الجودة.

وأشار السبكي، إلى أهمية فعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية في أسبوع التوعية بسلامة وأمان المرضى، بهدف زيادة وعي العاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة عن معايير الجودة العالمية في الخدمات الصحية بما يضمن أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين، مؤكدًا أنه لا يمكن للنظم الصحية أن تؤدي وظائفها دون العاملين الصحيين ومن الأساسي وجود قوى عاملة صحية مطلعة ومؤهلة ومتحمسة لتوفير رعاية مأمونة للمرضى.