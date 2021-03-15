شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: السيسي منحاز للمواطنين وارتفاع مستوى معيشتهم.. والموازنة الجديدة طموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا يوجد بند في الموازنة للإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز للمواطنين وارتفاع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى توجيهات السيسي الدائمة بدعم المواطنين كلما أتيحت الفرصة.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة حريصة على دعم الطبقة المتوسطة لأنها العمود الفقري للمجتمع.

وأشار وزير المالية إلى أن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم منحهم 13% إلى جانب حافز إضافي مبلغ مقتطع.

وأكد أن التضخم 5% والزيادة الحالية في الأجور 12% ولذا فإن الزيادة تعتبر حقيقية لأنها ضعف التضخم ومن ثم سوف يشعر بها المواطن.

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص برنامج حافز مالي بـ1.5 مليار جنيه للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن هناك توقعات بأن يصل عجز الموازنة إلى 6.6%، بمعدل 490 مليار جنيه، موضحا أن العاملين بالمؤسسات الصحفية والقطاع العام لهم نظام مختلف عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن دعم الغاز والكهرباء مستمر بـ10 مليارات جنيه، مؤكدا أن البرامج الخاصة بدعم الصناعة والصادرات سيكون لها أولوية في الموازنة الجديدة.

وأشار إلى زيادة الدعم المخصص للتعليم والصحة في الموازنة الجديدة، مؤكدا أن الموازنة الجديدة طموحة وتحاول السيطرة على آثار كورونا وتؤكد للمواطن أن الدولة معهم .

واستطرد وزير المالية أن تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 200 مليار جنيه، مردفا أنه سيتم إعطاء التأمينات والمعاشات 180 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

وشدد على أنه الخزانة العامة تأثرت كثيرا بسبب كورونا، لافتا إلى أن الإعلان عن حصيلة الضرائب سيكون نهاية الشهر الجاري.