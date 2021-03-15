شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قلعة قايتباي يتفقد مشروع حماية «الصخرة الأم» بتكلفة 267 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عمرو الشحات، مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال مشروع حماية القلعة والصخرة الأم، والتي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بتكلفة تبلغ حوالي 267 مليون جنيه، والذي يجري تسليمه في ديسمبر 2021 كما هو مقرر له.

ورافق مدير القلعة في الجولة، صلاح حاسوب مفتش آثار القلعة، وذلك بهدف الوقوف على ما تم من أعمال في المشروع القومي لحماية قلعة قايتباي من النوات الشتوية التي تهب على الاسكندرية، ما تم من إنجاز في معدلات تنفيذ المشروع، الذي يجرى تحت إشراف المنطقة الأثرية للقلعة.

وتنفذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري، أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي والصخرة الام في الاسكندرية.

وجرى الانتهاء من اللسان البحري والحاجز الغاطس والكوبرى، فيما يتم حاليا إجراء بعض الأعمال التدعيمية بالكتل الخرسانية، حيث يعد المشروع الأضخم لموقع اثري على سواحل الشواطئ المصرية، اذ جرى الالتزام بتصميم الابراج الاربعة المنشأة على طرفى الكوبرى على الطراز المملوكي، فضلاً عن انشاء مرسي يخوت، وحاجز أمواج، ومشاية خرسانية.

ويقع المشروع في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 مترا ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرساني من غرب القلعة وياخد شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متراً من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.

مدير قلعة قايتباى يتفقد مشروع حماية "الصخرة الأم" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مدير قلعة قايتباى يتفقد مشروع حماية "الصخرة الأم" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مدير قلعة قايتباى يتفقد مشروع حماية "الصخرة الأم" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مدير قلعة قايتباى يتفقد مشروع حماية "الصخرة الأم" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مدير قلعة قايتباى يتفقد مشروع حماية "الصخرة الأم" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مدير قلعة قايتباى يتفقد مشروع حماية "الصخرة الأم" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مدير قلعة قايتباى يتفقد مشروع حماية "الصخرة الأم" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مدير قلعة قايتباى يتفقد مشروع حماية "الصخرة الأم" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

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