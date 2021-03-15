شكرا لقرائتكم خبر عن البترول : حقل ظهر ينتج 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ، إن الوزارة أطلقت مبادرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على أقساط لمدة 6 سنوات، من أجل التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في إطار توجيهات الرئيس السيسي من أجل استفادة المواطنين بمواردهم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغاز الطبيعي وصل إلى 12.5 مليون منزل في مصر.

ولفت إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وهناك كميات فائضة يتم تصديرها، موضحا أن الدولة تسعى للاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول 2023 .

أكد المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ، أنه يتم حاليا إنشاء مجمع كبير لإنتاج السولار في أسيوط، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل ظهر .