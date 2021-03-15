شكرا لقرائتكم خبر عن «بين بحرين»..«قومي المرأة» بالإسكندرية يواصل التوعية بختان الإناث والعنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المجلس القومى للمرأة في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر عام الفرع، العروض الجماهيرية لفيلم «بين بحرين»، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، وذلك في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت «ماجدة»، إنه تم عرض فعاليات الفيلم بمقر الجمعية الخيرية لأهالي الضاهرية وحجر النواتيه، بمشاركة 37 سيدة من أهالي المنطقه تتراوح أعمارهن بين 30 و60 عاماً.

وافتتحت مقرر الفرع الفعاليات، حيث تناولت التعريف بالمجلس القومي للمرأة ودوره وبرامجه للنهوض بأوضاع المرأة المصرية في مجال التمكين السياسي والإقتصادي والإجتماعي والحمايه، موضحة أهمية وعي المرأة بكافة قضايا مجتمعها.

وأشارت إلى أن أحداث فيلم «بين بحرين» تدور حول زيارة قصيرة تقوم بها «زهرة» لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، وفيها تقوم والدتها بالتعاون مع زوج زهرة بإجراء عملية ختان لأبنته في غياب زوجته زهرة والدة الطفلة وهو ما يتسبب لها في حالة نزيف حاد وتموت في الحال.

ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة وعلى رأسها مسألة ختان الإناث والحرمان من التعليم ومظاهر العنف الأسري.

وعقب عرض الفيلم، أدارت مقررة الفرع حوار مجتمعى مع السيدات تناولت موضوعات آثار ممارسة الختان على الفتاة من الناحية النفسية والصحية أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لمواجهة العنف ودور الخطاب الديني المستنير في تصحيح المفاهيم المغلوطة والعادات الموروثة الخاطئة.

"بين بحرين" .. "قومى المرأة بالاسكندرية" يواصل طرق الأبواب للتوعية بختان الاناث والعنف ضد المرأة

"بين بحرين" .. "قومى المرأة بالاسكندرية" يواصل طرق الأبواب للتوعية بختان الاناث والعنف ضد المرأة

"بين بحرين" .. "قومى المرأة بالاسكندرية" يواصل طرق الأبواب للتوعية بختان الاناث والعنف ضد المرأة

"بين بحرين" .. "قومى المرأة بالاسكندرية" يواصل طرق الأبواب للتوعية بختان الاناث والعنف ضد المرأة

"بين بحرين" .. "قومى المرأة بالاسكندرية" يواصل طرق الأبواب للتوعية بختان الاناث والعنف ضد المرأة