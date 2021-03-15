شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: 15 مليون مستفيد من قرارات زيادة الرواتب والمعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات.

وقال عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مفاجأة كبيرة»، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 100% منذ ثورة 30 يونيو.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ما يقرب من 15 مليون مواطن سيستفيدون من زيادة الرواتب والمعاشات، مؤكدا عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين والمستثمرين.