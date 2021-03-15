أخبار مصر

برلماني: 15 مليون مستفيد من قرارات زيادة الرواتب والمعاشات

0 نشر
بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: 15 مليون مستفيد من قرارات زيادة الرواتب والمعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات.

وقال عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مفاجأة كبيرة»، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 100% منذ ثورة 30 يونيو.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ما يقرب من 15 مليون مواطن سيستفيدون من زيادة الرواتب والمعاشات، مؤكدا عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين والمستثمرين.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا