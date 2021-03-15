شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية : قريبًا إعلان زيادة أجور موظفي الدرجات الأولى والثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الاثنين، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 20% عما كانت عليه.

وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الزيادة الجديدة في الأجور سيستفيد منها ما يقرب من 5 ملايين فرد، مشيرًا إلى الإعلان عن الزيادة في أجور باقي الدرجات المالية الأولى والثانية قريبًا.

وأوضح أن الزيادة التي تم إقرارها اليوم تساوي مرتين ونصف معدل التضخم، ما يضمن زيادة حقيقية في أجور الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مضيفًا أن الرئيس السيسي منحاز دائمًا للمواطنين ولتحسين مستويات معيشتهم.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. بحسب بيان صحفي.