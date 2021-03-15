شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرارات الرئيس السيسي .. احسب مرتبك بعد الزيادة وفقًا لدرجتك الوظيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من ألفي جنيه.

كما وجه الرئيس السيسي بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما تقررت زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وكذلك ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

كما قرر الرئيس السيسي بعد اجتماعه اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية محمد معيط، تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وترصد «المصري اليوم» في الإنفوجراف التالي كيفية حساب مرتبك على حسب الدرجات الوظيفية بعد الزيادة المقررة 7% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك ضمن موازنة العام المقبل 2021-2022.