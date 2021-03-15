شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لشم النسيم..رئيس مدينة بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الإثنين، خطة النظافة والصيانة للطرق والميادين وشبكات الكهرباء والمياه وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بشكل نهائي في اعمال التشطيبات، بالإصافة لأعمال التطوير بمدينة مصيف بلطيم بعد توسعة الطريق من «الجانبين» وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال.

وكلف رئيس مدينة بلطيم بمراعاة مقاييس الحجم والارتفاع للنموذج ليتناسب مع الجميع، وذلك لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمصيف، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وخاصة تسوية الشواطئ وإزالة الحشائش الضارة، بالإضافة إلى نظافة الجزر الوسطى وتهذيب الأشجار والنخيل وقص النجيل.

وشدد «عبدالقوي» بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمدينة تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لكي تظهر المدينة بشكل مناسب، قبيل استقبال الزائرين خلال الاحتفال بيوم شم النسيم.

تجميل مصيف بلطيم

تجميل مصيف بلطيم

تجميل مصيف بلطيم

تجميل مصيف بلطيم

تجميل مصيف بلطيم

تجميل مصيف بلطيم

تجميل مصيف بلطيم

تجميل مصيف بلطيم

تجميل مصيف بلطيم