شكرا لقرائتكم خبر عن الحد الأدنى 130 جنيها.. تعرف على جدول زيادة المعاشات من أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات سيقر ابتداء من شهر يوليو المقبل.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقل عن ألفي جنيه وأصحاب المعاش الذين يتقاضون ألف جنيه تصل إلى 130 جنيها، بينما تبلغ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه، مشيرا إلى أن قيمة زيادة المعاشات التي تتراوح ما بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.

ولفت إلى أن أقصى زيادة ستبلغ 1050 جنيها لأصحاب المعاشات التي تزيد على 7 آلاف جنيه، مؤكدا أن الهيئة ستنتهي من رقمنة جميع خدماتها خلال 2023.

وتابع: «الرئيس قرر أن تكون قيمة زيادة المعاشات 13%، لتعوض الموظفين عن التضخم»، مشيرا إلى أن 10.5 مليون مواطن سيستفيدون من زيادة المعاشات، حيث سيبدأ الصرف مطلع شهر يوليو المقبل.

وأوضح أن مجموع المعاشات التي ستصرف العام المقبل ستصل إلى 282 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه برفع الحد الأدنى للمعاش على مدار السنوات الست الماضية لتصل إلى 900 جنيه.