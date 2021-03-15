شكرا لقرائتكم خبر عن حملات يوميه لرفع القمامه والمخلفات من الشوارع بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رؤساء المدن في القليوبية أعمال النظافه ورفع المخلفات والقمامه من القرى والميادين والشوارع والطرق ونقلها إلى المقالب العمومية، حيث تم رفع 255 طن قمامه، وأكد رؤساء المدن أن حملات النظافه ورفع القمامه من الشوارع تتم بشكل يومي.

في كفر شكر تابع اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة أعمال رفع القمامة والمخلفات من شوارع عددا من قرى المركز، حيث تم رفع ما يقرب من 125 أطنان قمامة ومخلفات بالشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية بمعدات وعمال مجلس المدينة بإشراف مصيلحي جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال رئيس المدينة إن حملات المرور بالشوارع والطرق وقرى الوحدات المحلية مستمرة على مدار اليوم لرفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومى بمدينة الخانكة.

وفي مدينة بنها وجه المهندس على عبدالستار رئيس المدينه باستمرار رفع المخلفات الموجودة بالشوارع على مدار اليوم، حيث قامت الوحده المحليه بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية بالمجلس برفع المخلفات والأتربة بالشوارع وأمام المدارس والطرق العامة، وتم رفع ما يقرب من 20 طن مخلفات بالشوارع ونقلها للمدفن الصحي باابو زعبل.

وقامت الأجهزة التنفيذيه بمجلس مدينة طوخ برئاسة أحمد الوزيري رئيس المدينه بحمله استهدفت طريق خط 12 برفع الأتربه والمخلفات على جانبي الطريق وتوسعته منعا لوقوع حوادث الطرق

قال «الوزيري» إن طريق خط 12 يعد من الطرق الهامه لأنه يربط بين مدينة بنها والقاهرة مرورا بمدنتي طوخ والقناطر الخيرية ويعد طريق بديل للطريق الزراعي السريع، لذلك يتم القيام بحملات مكثفه عليه لرفع المخلفات والقمامة، وناشد رئيس المدينه الأهالي بعدم القاء أي مخلفات عليه.

وتفقد اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه يرافقه نواب الحي ومدير النظافه أعمال كنس ونظافه وتجريد الأترابه بشارع أحمد حلمي وكوبري عبود بجوار مستشفي الناس أمام موقف الزهور وقامت إدارة النظافة برفع ١١٠طن من المخلفات من أمام مسجد التوحيد ومنطقة أم بيومي بشارع أحمد عرابي.

حملات لرفع القمامه والمخلفات من شوارع القليوبية

حملات لرفع القمامه والمخلفات من شوارع القليوبية

حملات لرفع القمامه والمخلفات من شوارع القليوبية

حملات لرفع القمامه والمخلفات من شوارع القليوبية

حملات لرفع القمامه والمخلفات من شوارع القليوبية

حملات لرفع القمامه والمخلفات من شوارع القليوبية

حملات لرفع القمامه والمخلفات من شوارع القليوبية