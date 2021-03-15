شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا لبحيرة ناصر» تعلن استهداف الوصول بالإنتاج السمكي لـ 30 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت اللجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ أسوان، معدلات الإنتاج السمكي، والذي شهد في 2020 زيادة بلغت 25،1 ألف طن بنسبة زيادة 5 % مقارنة بنفس الفترة عن عام 2019، ومستهدف الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن في الفترة من 2022 إلى 2027 في ظل زيادة إنتاجية قارب الصيد إلى 8 طن بزيادة 100% عن الإنتاج في عام 2016، وهو الذي حقق الكثير من العوائد لحوالي 25 ألف صياد.

و أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات الأخيرة بكل شدة وحزم من خلال المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائي، وهو الذي سيساهم في تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك في الأسواق المحلية .